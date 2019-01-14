На Донбассе ранен украинский военный

Боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе поддерживаемые РФ боевики десять раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Пески, гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Лебединский", - говорится в сообщении.

Также в полосе действия оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты совершили обстрелы по позициям наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отмечают в штабе ООС.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 12 января, роSSийские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.Потерь среди украинских военных не было.