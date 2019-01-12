Бежавшую из Саудовской Аравии девушку приняли в Канаде

В аэропорту ее встречала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

18-летняя Рахаф аль-Кунун, ставшая известной после бегства из Саудовской Аравии и отказа вернуться на родину из Таиланда, в субботу прилетела в Канаду. В аэропорту Торонто ее встретила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Rahaf Mohammed Saudi teenager arrives Toronto as@Canada grants asylum. Minister Freeland accompanies her . Rahaf doesnt comment at this time. ? @CBCNews ? ? @CBCTheNational ? pic.twitter.com/Dc3CfxH1kc — Susan Ormiston (@OrmistonOnline) January 12, 2019

Канадские власти согласились предоставить девушке политическое убежище, так как ей могла грозить смертная казнь за публичное отречение от ислама.

"Мы рады предоставить ей убежище. Власти Канады понимают, насколько важно защищать права человека, а в особенности права женщин, во всем мире", - заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Изначально аль-Кунун хотела уехать в Австралию, но там оказались неготовы к срочному предоставлению убежища.

Напомним, 18-летняя Рахаф аль-Кунун прибыла в аэропорт Бангкока в начале января, сбежав от своей семьи во время отдыха в Кувейте. В Бангкоке она намеревалась пересесть на рейс в Австралию, однако на выходе из самолета ее встретили сотрудники посольства Саудовской Аравии и отобрали паспорт, требуя вернуться в Кувейт.