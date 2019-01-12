Международные эксперты предлагают ветировать 47 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд

11 января состоялось очередное заседание Общественного совета международных экспертов, во время которого инициировали вето еще 15 сомнительных кандидатов в Антикоррупционный суд. В целом международники поставили под сомнение 47 из 113 кандидатов, сообщается на сайте "Центра противодействия коррупции".

В ходе четвертого заседания под сомнение попали Виктория Жовтоватюк (Кицюк), Руслан Головатый, Юрий Юркевич, Александр Сингаевский, Александр Ивасин, Анна Надточиева, Руслан Бондарчук, Олеся Ковтуненко, Юрий Крутий, Андрей Яковенко, Сергей Федяев, Андрей Сало, Татьяна Круценко, Марьян Головчак и Владимир Воронько.

В целом среди заветированных 35 судей, 9 адвокатов и 3 ученых. 37 из ветированных международниками кандидатов входят в список сомнительных претендентов, который на днях презентовали общественные организации.

В дальнейшем должны состояться совместные заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, в ходе которых проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма. Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ГРМЕ не подтвердит соответствие кандидата, он или она не сможет претендовать на должность судьи.

Уже известны даты двух таких заседаний - 18 и 21 января. У ОСМЭ и ВККС есть время до 26 января, чтобы исключить из конкурса сомнительных кандидатов.

На этом работа

ОСМЭ завершится и квалифкомиссия судей по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.