Международные эксперты предлагают ветировать 47 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд

В ходе четвертого заседания забраковали еще 15 кандидатов.

Международные эксперты предлагают ветировать 47 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд
Фото: sud.ua

11 января состоялось очередное заседание Общественного совета международных экспертов, во время которого инициировали вето еще 15 сомнительных кандидатов в Антикоррупционный суд. В целом международники поставили под сомнение 47 из 113 кандидатов, сообщается на сайте "Центра противодействия коррупции".

В ходе четвертого заседания под сомнение попали Виктория Жовтоватюк (Кицюк), Руслан Головатый, Юрий Юркевич, Александр Сингаевский, Александр Ивасин, Анна Надточиева, Руслан Бондарчук, Олеся Ковтуненко, Юрий Крутий, Андрей Яковенко, Сергей Федяев, Андрей Сало, Татьяна Круценко, Марьян Головчак и Владимир Воронько.

В целом среди заветированных 35 судей, 9 адвокатов и 3 ученых. 37 из ветированных международниками кандидатов входят в список сомнительных претендентов, который на днях презентовали общественные организации.

В дальнейшем должны состояться совместные заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, в ходе которых проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма. Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ГРМЕ не подтвердит соответствие кандидата, он или она не сможет претендовать на должность судьи.

Уже известны даты двух таких заседаний - 18 и 21 января. У ОСМЭ и ВККС есть время до 26 января, чтобы исключить из конкурса сомнительных кандидатов.

На этом работа

ОСМЭ завершится и квалифкомиссия судей по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Блок рекламы


Похожие новости
Международные эксперты забраковали уже 32 кандидата в Антикоррупционный судМеждународные эксперты забраковали уже 32 кандидата в Антикоррупционный суд
Международные эксперты забраковали еще 12 кандидатов в Антикоррупционный судМеждународные эксперты забраковали еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд
Общественные организации объявили половину кандидатов в ВАКС недостойными места в судеОбщественные организации объявили половину кандидатов в ВАКС недостойными места в суде
Международные эксперты ветировали 8 кандидатов в Антикоррупционный судМеждународные эксперты ветировали 8 кандидатов в Антикоррупционный суд
Порошенко упрекнул "известных" кандидатов в президенты в причастности к развалу армииПорошенко упрекнул "известных" кандидатов в президенты в причастности к развалу армии
Депутаты предлагают вернуть Степану Бандере звание Героя УкраиныДепутаты предлагают вернуть Степану Бандере звание Героя Украины
Судебные эксперты не смогли проверить почерк Саакашвили на заявлении о гражданствеСудебные эксперты не смогли проверить почерк Саакашвили на заявлении о гражданстве
В Минюсте предлагают "разгрузить" СИЗО за счет электронных браслетовВ Минюсте предлагают "разгрузить" СИЗО за счет электронных браслетов
ЦИК призвала кандидатов в президенты воздержаться от досрочной агитацииЦИК призвала кандидатов в президенты воздержаться от досрочной агитации
На конкурсе в Верховный Суд и Антикорсуд отсеяли почти 300 кандидатовНа конкурсе в Верховный Суд и Антикорсуд отсеяли почти 300 кандидатов
Последние новости
Подгружаем последние новости