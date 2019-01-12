СБУ разоблачила в Одессе антиукраинскую пропагандистку

Женщина призывала к изменению госграницы и конституционного строя Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Одессы, которая в соцсетях распространяла материалы антиукраинского характера. Об этом 12 января сообщили в пресс-центре СБУ .

"Женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие террористические организации "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Агитатор получала публикации из роSSийских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков. Злоумышленницу задержали по месту жительства после ее возвращения из очередной поездки в РФ .

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства из сепаратистскими материалами.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.