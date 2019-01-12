СБУ разоблачила в Одессе антиукраинскую пропагандистку
Женщина призывала к изменению госграницы и конституционного строя Украины.
Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Одессы, которая в соцсетях распространяла материалы антиукраинского характера. Об этом 12 января сообщили в пресс-центре СБУ.
"Женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие террористические организации "Л/ДНР", - говорится в сообщении.
Агитатор получала публикации из роSSийских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков. Злоумышленницу задержали по месту жительства после ее возвращения из очередной поездки в РФ.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства из сепаратистскими материалами.
Начато уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее СБУ выдворила гражданина Беларуси за антиукраинскую пропаганду. Он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на ресурсах, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР".
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