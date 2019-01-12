СБУ разоблачила в Одессе антиукраинскую пропагандистку

Женщина призывала к изменению госграницы и конституционного строя Украины.

СБУ разоблачила в Одессе антиукраинскую пропагандистку
Женщина в соцсетях распространяла материалы антиукраинского характера
Фото: The Insyder

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Одессы, которая в соцсетях распространяла материалы антиукраинского характера. Об этом 12 января сообщили в пресс-центре СБУ.

"Женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие террористические организации "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Агитатор получала публикации из роSSийских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков. Злоумышленницу задержали по месту жительства после ее возвращения из очередной поездки в РФ.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства из сепаратистскими материалами.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее СБУ выдворила гражданина Беларуси за антиукраинскую пропаганду. Он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на ресурсах, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси за антиукраинскую пропагандуСБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси за антиукраинскую пропаганду
Контрразведка разоблачила агентурную сеть в Николаевской областиКонтрразведка разоблачила агентурную сеть в Николаевской области
На акции в Одессе произошли столкновения с полициейНа акции в Одессе произошли столкновения с полицией
В Одессе задержали замдиректора ведомственного санатория СБУВ Одессе задержали замдиректора ведомственного санатория СБУ
Минздрав обвинил полицию во лжи о захвате медуниверситета в ОдессеМинздрав обвинил полицию во лжи о захвате медуниверситета в Одессе
СБУ разоблачила сепаратистскую общественную организациюСБУ разоблачила сепаратистскую общественную организацию
Полиция задержала пять человек за нападение на Гриценко в ОдессеПолиция задержала пять человек за нападение на Гриценко в Одессе
Неизвестные сорвали эфир Гриценко в Одессе, есть пострадавшие (обновлено)
"Титушки" сорвали эфир Гриценко в Одессе, есть пострадавшие
СБУ разоблачила три случая вербовки жен украинских офицеров ФСБ РоSSииСБУ разоблачила три случая вербовки жен украинских офицеров ФСБ РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости