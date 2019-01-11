Украинская делегация в ПАСЕ определилась с кандидатурой на пост генсека Ассамблеи

Большинство украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет поддерживать на пост генерального секретаря ПАСЕ бывшего премьера Литвы Андриаса Кубилиуса.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Ассамблее, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Чтобы не было различных домыслов: генерального секретаря Совета Европы выбирают члены ПАСЕ . Большинство украинской делегации давно определилась - мы поддерживаем кандидатуру Андриаса Кубилиуса, бывшего премьера Литвы и автора проекта плана Маршала для Украины", - написал Арьев в фейсбуке.

Напомним, в октябре 2018 ПАСЕ не стала рассматривать вопрос о возвращении РоSSии права голоса.