Украинская делегация в ПАСЕ определилась с кандидатурой на пост генсека Ассамблеи
Украинцы поддерживают кандидатуру бывшего премьера Литвы Андриаса Кубилиуса.
Большинство украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет поддерживать на пост генерального секретаря ПАСЕ бывшего премьера Литвы Андриаса Кубилиуса.
Об этом сообщил глава украинской делегации в Ассамблее, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.
"Чтобы не было различных домыслов: генерального секретаря Совета Европы выбирают члены ПАСЕ. Большинство украинской делегации давно определилась - мы поддерживаем кандидатуру Андриаса Кубилиуса, бывшего премьера Литвы и автора проекта плана Маршала для Украины", - написал Арьев в фейсбуке.
Напомним, в октябре 2018 ПАСЕ не стала рассматривать вопрос о возвращении РоSSии права голоса.
РоSSия лишилась права голоса в ПАСЕ после начала агрессии в Украине в 2014 году.
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11.01.2019 20:03