Украинская делегация в ПАСЕ определилась с кандидатурой на пост генсека Ассамблеи

Украинцы поддерживают кандидатуру бывшего премьера Литвы Андриаса Кубилиуса.

Украинская делегация в ПАСЕ определилась с кандидатурой на пост генсека Ассамблеи
Фото: kapital.com

Большинство украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет поддерживать на пост генерального секретаря ПАСЕ бывшего премьера Литвы Андриаса Кубилиуса.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Ассамблее, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Чтобы не было различных домыслов: генерального секретаря Совета Европы выбирают члены ПАСЕ. Большинство украинской делегации давно определилась - мы поддерживаем кандидатуру Андриаса Кубилиуса, бывшего премьера Литвы и автора проекта плана Маршала для Украины", - написал Арьев в фейсбуке.

Напомним, в октябре 2018 ПАСЕ не стала рассматривать вопрос о возвращении РоSSии права голоса.

РоSSия лишилась права голоса в ПАСЕ после начала агрессии в Украине в 2014 году.


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