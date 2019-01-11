ВСП уволил судью Усатова, устроившего пьяное ДТП, за необъективное правосудие

Судья системно выносил несправедливые решения.

Высший совет правосудия уволил с должности судью Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова, совершившего дорожно-транспортное происшествие в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба совета.

10 января ВСП рассмотрел вопрос привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Усатова уволили за незаконные решения от 2015 года о наложении ареста на здание Укрсоцбанка по ул. Амосова в Киеве . Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о наличии умысла у судьи Усатова, направленного на нарушение права собственности банка.

Решение об увольнении мотивировано системными действиями судьи Усатова по нарушению основополагающих прав человека, необъективном и несправедливом осуществлении им правосудия.

Напомним, 2 января прошлого года полиция начала расследовать совершение судьей Киево-Святошинского райсуда Усатовым дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом состоянии.