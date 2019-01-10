Международные эксперты забраковали еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд

Участие в конкурсе еще 20 кандидатов остается под вопросом.

Общественный совет международных экспертов поставил под сомнение еще 12 кандидатур в Антикоррупционный суд.

Об этом сообщается на сайте "Центра противодействия коррупции".

"Состоялось второе заседание Общественного совета международных экспертов. Сегодня под сомнение поставили еще 12 кандидатов, добродетель и профессионализм которых рассмотрят на совместном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей", - говорится в сообщении.

Так, среди сомнительных кандидатов оказались: Инна Билоус, Иван Соловьев, Дмитрий Ягунов, Петр Феськов, Татьяна Черныш, Олег Кимстачов, Николай Дидык, Виктор Онуфриев, Вячеслав Дмитриев, Петр Бурда, Алексей Омельян и Руслан Хитрик.

Отмечается, что эксперты выразили сомнение в профессиональности кандидата Белоус, которая приняла решение о запрете мирных собраний; Кимстачова, который с нарушением подследственности принял решение по делу по иску другой судьи своего суда; Бурды, который принимал решение вне процессуальных сроков, и Хитрика, который не просто попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но сделал это посреди рабочего дня, в который принял не менее 12 решений.

Ранее, 4 января, состоялось первое заседание совета международников, на котором забраковали восьмерых кандидатов кандидатов.

Участие в конкурсе еще 20 кандидатов остается под вопросом.

До 11 января должно состояться еще несколько заседаний экспертов. После этого должно состояться совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, запуск ВАКС с минимум 35 судьями - это один из "маяков" Международного валютного фонда, выполнение которого необходимо для продолжения сотрудничества.

В ноябре 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов, которые будут заниматься отбором судей Высшего антикоррупционного суда.

Всего документы на должность судьи подали 342 кандидата, из них 240 в суды первой инстанции, 102 - в апелляционную палату. Всего в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 в Апелляционную палату.

Отметим, что по результатам первого этапа конкурса - тестирования - в конкурсе свое участие прекратили 295 кандидатов.