Суд вынес приговор последнему организатору "акции недовольных поляков"

Шесть человек получили судимость за проплаченную акцию.

Суд вынес приговор последнему организатору "акции недовольных поляков"
Фото: varta1.com.ua

Каменка-Бугский районный суд Львовской области 2 января вынес приговор последнему фигуранту проплаченной "акции недовольных поляков", которая прошла 29 марта 2017 года в виде перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская".

Об этом говорится в судебном реестре. Прокуратура Львовской области уточнила, что это последний из организаторов акции.

Обвиняемый Олег Литвиненко вместе с другими лицами организовал перекрытие трассы "для распространения информации о наличии во Львовской области конфликта между украинцами и поляками на почве притеснений последних по национальному признаку".

Кроме того, во время акции он несколько раз ударил начальника Жовковского отделения полиции.

Литвиненко признал свою вину, пошел на сделку с обвинением и был признан виновным по ч. 2 ст. 110 (сепаратизм), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 2 ст. 345 (нападение на полицейского) Уголовного кодекса. Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Срок предварительного заключение в период с 30 марта 2017 года до 2 января 2019 года включен в срок отбытия наказания, поэтому по "закону Савченко" Литвиненко должны выпустить на свободу.

Кроме Литвиненко за участие и организацию этой акции протеста раньше осудили еще пятерых человек: 14 сентября 2017 года Денис Расторгуев получил пять лет лишения свободы условно (ч.2 ст.110, ст.293 и ч.2 ст.345 УК); 22 августа 2017 года Тарас Панишко получил два года ограничения свободы условно (ст.293, ч.2 ст.345 УК); 25 мая 2017 года Алексей Орлов получил пять лет условно (ч.2 ст.110 УК); 22 июня 2017 года Николай Вантух и Адам Карпов получили штраф в размере 850 грн (ст.293 УК).

Напомним, утром 29 марта 2017 года группа в составе примерно двухсот человек пыталась перекрыть движение автотранспорта на трассе "Львов – Рава-Русская". Акция должна была продлиться до 22:00, ее участники были ориентированы на активное сопротивление правоохранителям.

Привлеченные за 150-200 гривен участники провокации, среди которых был только один этнический поляк, жгли шины и держали в руках изготовленные заранее транспаранты с лозунгами "Волынь в сердцах" и "Польша вас помнит". Среди участников провокации были лица без постоянного места жительства и несколько десятков несовершеннолетних.

Заказчиком акции был назван лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский, который скрывается на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийства.


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