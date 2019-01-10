Климкин: у Иванчука не было проблем в Мексике, Фукса тоже впустили в страну

Министр справился о ситуации у посольства Украины в Мехико.

Климкин: у Иванчука не было проблем в Мексике, Фукса тоже впустили в страну
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Павел Климкин опроверг слухи, появившиеся 8 января по поводу задержания в Мексике депутата Верховной Рады Андрея Иванчука и бизнесмена Павла Фукса.

"Во-первых, господина Иванчука никто задерживал. Все было нормально, он сейчас находится в Мексике, спокойно въехал. Что касается господина Фукса, у него были вопросы касательно разрешений на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он тоже находится в Мексике", - сказал Климкин на брифинге в среду.

По его словам, это официальная информация от посольства.

Напомним, 8 января издание "Обозреватель" сообщило, что 7 января Иванчук и Фукс прилетели частным самолетом в Мексику на курорт Канкун, но были задержаны в аэропорту из-за того, что Фукс якобы находится в международном "черном списке". Иванчука отпустили после предъявления диппаспорта, а Фукса - оставили ожидать решения суда.

Информацию о задержании Фукса со ссылкой на источники подтвердили журналистка программы "Схемы" Наталия Седлецкая и телеграм-канал The Newsroom журналисток Оксаны Денисовой и Татьяны Николаенко.


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