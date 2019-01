Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине, - The New York Times

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делился данными опросов во время предвыборной кампании 2016 года со связанным с роSSийской разведкой Константином Килимником, пишет The New York Times.

