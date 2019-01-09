Адвокаты Манафорта не сумели засекретить часть ответа на обвинения Мюллера в лживых показаниях.

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делился данными опросов во время предвыборной кампании 2016 года со связанным с роSSийской разведкой Константином Килимником, пишет The New York Times.

Такие обвинения содержатся в поданном адвокатами Манафорта документе, который должен был быть частично скрыт, но содержал ошибку форматирования, которая случайно раскрыла информацию.

В одной части заявления, которую адвокаты Манафорта пытались отредактировать, говорится, что Манафорт "мог неоднократно обсуждать "мирный план" по Украине с роSSийским юристом Константином Килимником".

Следователи выясняют, пыталась ли РоSSия повлиять на команду Трампа, чтобы добиться разрешения на военные действия между Россией и Украиной.

"Были предложены различные "мирные планы", в том числе, по крайней мере, один, который предусматривал отмену американских санкций против РоSSии. Г-н Манафорт и г-н Килимник годами работали в тесном сотрудничестве во имя украинских интересов, ориентированных на РоSSию", - отмечает издание.

Прокуроры также также обвинили Манафорта в том, что он врал спецпрокурору Мюллеру о своих контактах с Белым домом, о выплатах комиссии по политическим действиям в поддержку Трампа, а также о том, как он и Килимник пытались повлиять на показания свидетеля, чтобы отменить уголовное обвинение.

Адвокаты Манафорта утверждают, что он не вводил в заблуждение федеральные власти умышленно. По их словам, причиной ложных показаний стали "плохая память, отсутствие доступа к собственным записям и болезни Манафорта".

Напомним, Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года. Уже через два месяца он возглавил избирательную кампанию будущего президента США , хотя в августе того же года ему пришлось покинуть штаб из-за разгоревшегося скандала в прессе.

В августе 2018 года присяжные признали Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в рамках первого дела - о банковском мошенничестве и уклонению от уплаты налогов. Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы, и обвинительное заключение по второму делу могло бы увеличить этот срок.

В сентябре 2018 года Манафорт признал вину в заговоре против США и в заговоре с целью препятствования правосудия.

Манафорт работал на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал Партию регионов и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.