Боевик "ДНР" получил 9,5 лет тюрьмы

43-летний житель Горловки участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге.

Боевик группировки "ДНР", который участвовал в вооруженном противостоянии Вооруженным силам Украины на Светлодарской дуге, приговорен к 9,5 годам заключения.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, Славянский горрайонный суд Донецкой области признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и участии в террористической организации.

По данным следствия, в начале марта 2015 43-летний житель Горловки по собственной инициативе присоединился к боевикам и стал водителем-механиком. Суд установил, что обвиняемый участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ вблизи Зайцева Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги.

В марте 2018 года он был задержан в районе Зайцева и арестован.

Ранее сообщалось, что в Краматорске за сутки в полицию сдались трое пособников боевиков.