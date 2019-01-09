Боевик "ДНР" получил 9,5 лет тюрьмы
43-летний житель Горловки участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге.
Боевик группировки "ДНР", который участвовал в вооруженном противостоянии Вооруженным силам Украины на Светлодарской дуге, приговорен к 9,5 годам заключения.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Согласно сообщению, Славянский горрайонный суд Донецкой области признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и участии в террористической организации.
По данным следствия, в начале марта 2015 43-летний житель Горловки по собственной инициативе присоединился к боевикам и стал водителем-механиком. Суд установил, что обвиняемый участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ вблизи Зайцева Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги.
В марте 2018 года он был задержан в районе Зайцева и арестован.
Ранее сообщалось, что в Краматорске за сутки в полицию сдались трое пособников боевиков.
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Политика
09.01.2019 11:33