Le Monde: роль Авакова может быть решающей напряженной политической ситуации в Украине

Издание назвало министра внутренних дел "политиком-хамелеоном".

Le Monde: роль Авакова может быть решающей напряженной политической ситуации в Украине
Фото: Макс Левин

Французская газета Le Monde в опубликованном материале «Уверенный подъем Арсена Авакова в Украине», (автор Бенуа Виткин (Beno?t Vitkine) отметила "решающую роль" министра внутренних дел Украины, которую он может сыграть перед предстоящими выборами.

"Аваков оказался единственным, кто сохранил за собой министерское кресло (после избрания Петра Порошенко Президентом, - ред.). Кроме этого, ни один глава ведомства не контролирует свою администрацию так, как он. У него везде есть свои люди. Он единственный, кто может посоревноваться с президентом во влиянии на исполнительную власть. Порошенко вынужден к этому привыкнуть», - цитирует Le Monde журналиста издания «Новое время» Кристину Бердинских.

Европейский дипломат, имя которого Le Monde не называет, считает, что Арсен Аваков может сыграть решающую роль перед президентскими выборами.

«Его роль будет решающей, будь то в случае напряженной политической ситуации, в том числе и на улицах, или при усилении попыток РоSSии дестабилизировать соседнюю страну», - говорит дипломат на условиях анонимности. Кроме того, по его мнению, такие политики, как министр внутренних дел, в переговорах с другими политическими силами (в частности речь в материале идет о Юлии Тимошенко - ред.) являются "хамелеонами, которые способны сразу сбрасывать союзы".

«Важно иметь политические активы, деньги, поддержку улицы, контроль над СМИ, все это монетизировать и выставлять на аукцион», - добавляет дипломат.

В качестве "активов и рыгачов вляния" Авакова Le Monde приводит, кроме министерства, вторую по величине в парламенте партию "Народный фронт", телеканал «Эспрессо» (который хоть и был продан, но, по мнению издания, остается под его контролем). Le Monde сообщает также, что Аваков поддерживает связь с лидерами ультраправой партии «Национальный корпус». Кроме того, в материале говорится о том, что глава МВД в 2014 году заработал хорошую репутацию, организовав отправку волонтерских батальонов на Донбасс.

«Хотя он пока и держится в стороне, но все меньше скрывает свои амбиции. Недавно он выступил по ряду вопросов, которые не относятся к сфере его компетенции, например, по плану реинтеграции Донбасса. У министра есть много успехов, в частности знаковая реформа патрульной полиции, которая позволила существенно снизить уровень коррупции на улицах», - пишет издание.

Но, по мнению, исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, успех реформы пока что нельзя назвать полноценным. «У него (Авакова - ред.) энергичный и умный подход, он имеет успехи, но во многих структурах полиции представители старой системы остались на своих должностях, сохранились и коррупционные схемы», - резюмировала Дарья Каленюк. И именно это, по мнению автора материала, позволяет саботировать расследование убийства харьковской активистки Екатерины Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой, а спустя несколько месяцев она умерла.

Напомним, в конце декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствием установлен заказчик убийства Гандзюк, но его имя не называется, пока не будут собраны достаточные доказательства.


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