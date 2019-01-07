Байден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNN
В окружении политика уверены, что он склоняется к участию.
Бывший вице-президент США Джо Байден до конца зимы может объявить возможном участии в выборах президента, которые запланированы на 2020 год.
Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным источников из окружения Байдена, о своем решении он объявит до конца зимы или в начале весны. В то же время в окружении политика уверены, что он склоняется к участию в выборах.
Ранее известный критик действующего президента США Дональда Трампа, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о намерении баллотироваться в президенты. Сам Трамп говорил, что надеется на участие в выборах Хиллари Клинтон.
Напомним, Байден имеет имидж сторонника Украины и в администрации Барака Обамы отвечал за развитие отношений между странами. В прошлом году Байден рассказал про телефонный звонок Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.
О своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году бывший вице-премьер заявлял в 2016 году.
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07.01.2019 13:50