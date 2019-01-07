Кирилл не поздравил Варфоломея с Рождеством
Предстоятель РПЦ решил игнорировать "первого среди равных".
Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) не поздравил Вселенского патриарха Варфоломея (Архондониса) с праздником Рождества.
Об этом говорится на сайте РПЦ.
Кирилл направил поздравления всем предстоятелям поместных церквей, согласно списку имен, поминаемых РПЦ во время литургий, но проигнорировал первого из них - Варфоломея.
Это связано с тем, что Вселенский патриарх предоставил автокефалию Православной церкви Украины. РПЦ сочла это нарушением ее каноничной территории и разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
Напомним, что президент РоSSии Владимир Путин тоже направляет поздравления всем мировым лидерам, но стабильно игнорирует президента Украины.
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