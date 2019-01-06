Болтон: вывод войск США из Сирии не будет быстрым и резким

Советник Трампа публично подтвердил, что анонсированный процесс будет замедлен.

Болтон: вывод войск США из Сирии не будет быстрым и резким
Джон Болтон
Фото: 5.ua

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод американских военных из Сирии не будет быстрым и резким.

Об этом он сказал в воскресенье, в ходе визита в Израиль, пишет "Голос Америки".

Болтон сказал в воскресенье, что вывод войск будет зависеть от нанесения поражения террористической группировке "Исламское государство". По слова Джона Болтона, Трамп "хочет, чтобы халифат ИГИЛ был уничтожен".

Советник американского президента отметил, что Вашингтон также хочет получить от Турции, анонсировавшей новую военную операцию в Сирии, заверения о безопасности курдских бойцов, которые являются союзниками США, до начала вывода американских военных.

Заявление Трампа о выводе американских войск из Сирии, который предполагалось начать в ближайшие недели, вызвало широкую критику. Слова Болтона стали первым публичным подтверждением замедления процесса вывода войск.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп одобрил вывод всех американских сил из Сирии. Глава Белого дома заявил, что боевики "Исламского государства" уже побеждены. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

29 декабря из Сирии эвакуировали первую группу американских военных, которая базировалась вблизи иракской границы в районе Малика в провинции Хасеке.

Всего в Сирии расположены 18 баз американских военных.


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