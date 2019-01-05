Минздрав отстранил гендиректора ГП "Электронное здоровье"

Министерство здравоохранения Украины создало комиссию для проверки соблюдения гендиректором госпредприятия "Электронное здоровье" Дениса Мацуя условий его контракта и отстранило его от выполнения обязанностей на время проверки.

Согласно приказу, выводы и результаты проверки будут подготовлены до 16 января, сообщает Интерфакс-Украина.

На время отстранения Дениса Мацуя обязанности гендиректора госпредприятия будет выполнять начальника отдела безопасности и кадрового обеспечения Роман Егорченко.

Денис Мацуй, победивший в конкурсе на должность генерального директора госпредприятия "Электронное здоровье", был назначен на эту должность 15 мая 2018 года.

До 2017 он являлся коммерческим директором и директором по маркетингу компании OpsWay. Имеет 11 лет опыта в сфере создания и внедрения ІТ-проектов, специалист в организационном менеджменте, стратегическом планировании и управлении, ведении проектов, запуске новых продуктов и услуг.

ГП "Электронное здоровье" создано для обеспечения функционирования и развития информационных и телекоммуникационных электронных систем в сфере здравоохранения. Его основными задачами является техническое обеспечение создания, внедрения, эксплуатации программно-информационных систем, ведение реестров, разработка систем управления электронными базами, а также создание необходимой для этого нормативно-правовой базы.

Предприятие также координирует внедрение на местах программно-технических средств для использования электронных систем в сфере здравоохранения. Минздрав планировал, что функции администрирования и дальнейшего развития электронной системы здравоохранения eHealth, созданной для реализации в рамках медицинской реформы принципа "деньги идут за пациентом" будут переданы ГП "Электронное здоровье" к началу лета.