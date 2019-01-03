В Сербии вступил в силу запрет на убийство животных ради меха
Запрет приняли 10 лет назад, сейчас закончился переходный период.
В Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.
Запрет был принят в 2009 году, но его вступление в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес. Власти страны учли не только этические, но и экологические причины для введения этого запрета.
"Большое количество опасных химических веществ, используемых в этой отрасли, постоянно загрязняют окружающую среду", - заявляют активисты, которые добивались запрета.
Напомним, деятельность предприятий меховой промышленности уже запрещена в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, Чехии, Македонии и Словении. Другие страны установили переходные сроки для окончательного прекращения производства. В нескольких странах Европы условия мехового производства настолько ужесточены, что разводить для этого животных стало невыгодно.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.01.2019 16:05
03.01.2019 16:51