В Сербии вступил в силу запрет на убийство животных ради меха

Запрет приняли 10 лет назад, сейчас закончился переходный период.

В Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

Запрет был принят в 2009 году, но его вступление в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес. Власти страны учли не только этические, но и экологические причины для введения этого запрета.

"Большое количество опасных химических веществ, используемых в этой отрасли, постоянно загрязняют окружающую среду", - заявляют активисты, которые добивались запрета.

Напомним, деятельность предприятий меховой промышленности уже запрещена в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, Чехии, Македонии и Словении. Другие страны установили переходные сроки для окончательного прекращения производства. В нескольких странах Европы условия мехового производства настолько ужесточены, что разводить для этого животных стало невыгодно.