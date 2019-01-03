Захват украинских кораблей Россией поляки назвали важнейшим международным событием 2018 года

Самым важным событием в стране было празднование 100-летия восстановления независимости Польши.

Захват украинских кораблей Россией поляки назвали важнейшим международным событием 2018 года
Фото: скриншот из видео

По мнению рядовых поляков, самым важным международным событием 2018 года была агрессия РоSSии против украинских кораблей в Азовском море, передает Укринформ.

Таков результат опроса, проведенного в конце декабря Центром исследования общественного мнения (CBOS) Польши.

"По мнению опрошенных, самым важным событием в стране было празднование 100-летия восстановления независимости Польши (40%). На международной арене важнейшим событием прошлого года поляки признали атаку роSSийского флота на украинские корабли в Азовском море (6%)", - отмечают в CBOS.

Кроме атаки в Керченском проливе, важными международными событиями года поляки также называли в целом агрессивную международную политику РоSSии, проведение климатического саммита в городе Катовице, соглашение США с Северной Кореей и выход Великобритании из ЕС.

Важнейшими внутренними событиями в Польше, кроме празднования 100-летия восстановления независимости, названы проведение местных выборов в Польше и проблемы в отношениях Польши с ЕС.


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