По мнению рядовых поляков, самым важным международным событием 2018 года была агрессия РоSSии против украинских кораблей в Азовском море, передает Укринформ.

Таков результат опроса, проведенного в конце декабря Центром исследования общественного мнения (CBOS) Польши .

"По мнению опрошенных, самым важным событием в стране было празднование 100-летия восстановления независимости Польши (40%). На международной арене важнейшим событием прошлого года поляки признали атаку роSSийского флота на украинские корабли в Азовском море (6%)", - отмечают в CBOS.

Кроме атаки в Керченском проливе, важными международными событиями года поляки также называли в целом агрессивную международную политику РоSSии, проведение климатического саммита в городе Катовице, соглашение США с Северной Кореей и выход Великобритании из ЕС .