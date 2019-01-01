Новый председатель ОБСЕ приедет на Донбасс в январе
Председательство в организации перешло от Италии к Словакии.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который с 1 январе вступил в должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ближайшее время посетит Украину.
Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
"Поздравления Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала словацкого председательства в ОБСЕ. Желаю Словакии быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", - заявил он в твиттере.
Напомним, что последний раз глава ОБСЕ был на Донбассе в 2018 году, когда в Украину приезжал итальянец Анжелино Альфано.
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01.01.2019 15:45