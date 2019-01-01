Новый председатель ОБСЕ приедет на Донбасс в январе

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который с 1 январе вступил в должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ближайшее время посетит Украину.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Поздравления Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала словацкого председательства в ОБСЕ . Желаю Словакии быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ , которые нагло нарушаются РФ . Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", - заявил он в твиттере .