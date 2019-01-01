В первый день года на Донбассе погиб украинский военный

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

В первый день года на Донбассе погиб украинский военный
Фото: Макс Левін

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Вследствие обстрелов роSSийско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб, говорится в сводке штаба ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Новотошковское.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, два оккупанта были уничтожены и трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 31 декабря, боевики на Донбассе совершили четыре обстрела, нарушив рождественское перемирие. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.


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