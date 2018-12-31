Порошенко: худшее позади, впереди рост экономики и восстановление уровня жизни

"Главное в предвыборной погоне не затоптать побеги развития".

Президент Петр Порошенко в своем новогоднем обращении заявил, что худшее в Украине уже прошло.

"Дорогие украинцы! Самое сложное уже прошло, и самое плохое тоже уже позади. Впереди постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. Это результат общего нашего труда. Главное в предвыборной погоне не затоптать побеги развития, взращенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим. Желаю всем счастливого Нового года, чтобы наша судьба нас не сторонилась", - заявил президент Украины.

Большую часть своего выступления Порошенко посвятил исторической важности 2018 года в контексте создания автокефальной православной церкви.

"Еще мгновение - и летопись 2018 года ляжет в архив украинской истории. А место там для него - особенное. Оно рядом с 1991 годом, когда была провозглашена наша государственная самостоятельность. 15 декабря здесь, в Святой Софии, состоялся объединительный собор, и тысячи людей, которые собрались на площади, не стыдились слез. Это были слезы радости: родилась наконец автокефальная православная церковь Украины, признанная мировым православием. Борьба за независимость нашей церкви продолжалась сотни лет и завершилась успехом только теперь. Это настоящее чудо, это знак Божий, что у нас, украинцев, все будет хорошо", - говорится в новогоднем обращении президента Украины.

Новый 2019 год также имеет историческое значение, отметил президент. "2019-й - это столетие Акта Злуки. Столетие нашей соборности", - напомнил Порошенко.

Президент также заявил, что "мы ничего не желаем больше, чем мира, и никто не желает мира больше, чем мы", и пообещал жителям оккупированных территорий, что они вернутся в состав Украины.

"Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса: мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. И наша семья обязательно воссоединится за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени", - пообещал Порошенко.


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