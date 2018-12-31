Волонтеры попросили украинцев не запускать салюты в Новый год

"Народ, уважайте ветеранов войны на Донбассе!"

Благотворительный фонд "Вернись живым" попросил украинцев не запускать салюты в Новый год.

"Народ, уважайте ветеранов войны на Донбассе! Звуки разрывов фейерверка напоминают военным разрывы снарядов. Ребята рисковали собой на передовой, чтобы мы с вами жили и планировали будущее", - говорится в фейсбуке "Вернись живым".

"Попробуйте хотя бы на мгновение представить то, с чем живут они. Те, кто прошел ад, видел, как проливается кровь, терял боевых товарищей и сам был на волоске от смерти. А теперь они вернулись домой в мирные города, где не должно быть звуков, похожих на звуки войны", - заявили волонтеры.

Сэкономленные на фейерверках средства волонтеры предлагают перевести на помощь армии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в СлавянскПластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
Секунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грнСекунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грн
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарюПорошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю
В РоSSии приняли закон, упрощающий получение гражданства для украинцевВ РоSSии приняли закон, упрощающий получение гражданства для украинцев
Избран новый состав Общественного совета добропорядочностиИзбран новый состав Общественного совета добропорядочности
Глава УГКЦ поздравил православных украинцев с объединением церквиГлава УГКЦ поздравил православных украинцев с объединением церкви
Журналисты определили имена 102 украинцев, удерживаемых террористами на ДонбассеЖурналисты определили имена 102 украинцев, удерживаемых террористами на Донбассе
Тяжелое ранение ног и ампутация пальцев: волонтеры сообщили о состоянии здоровья украинских моряков
Помпео: Трамп строит новый либеральный порядокПомпео: Трамп строит новый либеральный порядок
Суд в Грузии арестовал задержанных украинцевСуд в Грузии арестовал задержанных украинцев
В 2019 году Минздрав переведет украинцев на электронные "больничные"В 2019 году Минздрав переведет украинцев на электронные "больничные"
Пограничники проверяют информацию о задержании украинцев на админгранице с КрымомПограничники проверяют информацию о задержании украинцев на админгранице с Крымом
Последние новости
Подгружаем последние новости