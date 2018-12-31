Волонтеры попросили украинцев не запускать салюты в Новый год

Благотворительный фонд "Вернись живым" попросил украинцев не запускать салюты в Новый год.

"Народ, уважайте ветеранов войны на Донбассе! Звуки разрывов фейерверка напоминают военным разрывы снарядов. Ребята рисковали собой на передовой, чтобы мы с вами жили и планировали будущее", - говорится в фейсбуке "Вернись живым".

"Попробуйте хотя бы на мгновение представить то, с чем живут они. Те, кто прошел ад, видел, как проливается кровь, терял боевых товарищей и сам был на волоске от смерти. А теперь они вернулись домой в мирные города, где не должно быть звуков, похожих на звуки войны", - заявили волонтеры.

Сэкономленные на фейерверках средства волонтеры предлагают перевести на помощь армии.