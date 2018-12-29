Кабмин уволил гендиректора Концерна радиосвязи и телевидения

Временным руководителем КРРТ стал технический директор Микрюков.

Кабмин уволил гендиректора Концерна радиосвязи и телевидения
Петр Семерей
Фото: volyn24.com

Кабинет министров уволил Петра Семерея с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Об этом говорится в распоряжении правительства №1051 от 27 декабря.

Петр Семерей уволен в связи с окончанием срока действия контракта, подписанного в конце 2017 года.

Распоряжением №1052-р от 27 декабря Кабмин назначил временно исполняющим обязанностей гендиректора Концерна РРТ сроком на один месяц технического директора предприятия Сергея Микрюкова.

КРРТ - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг Концерна РРТ являются Национальные теле- и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.

Напомним, до 21 января 2013 года должность гендиректора КРРТ занимал Вадим Самсоненко. После него более года концерном руководил Константин Захаренко в статусе исполняющего обязанности. В октябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в растрате около 1 млн грн и служебном подлоге. Затем предприятие возглавлял Александр Пивнюк.

С 30 июля 2015 года до 11 октября 2016 года гендиректором Концерна РРТ был Владимир Ищук. Когда он ушел на пенсию, Кабмин назначил врио гендиректора Александра Богданова.

26 декабря 2017 года КРРТ возглавил Семерей.


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