Волкер: РоSSия ищет повод для новой агрессии против Украины

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что РоSSия ищет повод для новой агрессии против Украины.

Об этом он сказал в интервью "ТСН".

"У вас есть ситуация, когда РоSSия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину. На своей территории, а также в Крыму, а теперь и в Черном и Азовском морях. И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы РоSSия на это решилась. Но тут случился инцидент, когда РоSSия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что РоSSия начнет новую агрессию", - сказал он.

Волкер заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить эту агрессию и сдержать ее.

"Но есть вещь, которая беспокоит. Это роSSийские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для РоSSии нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море", - сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко раньше заявил, что РоSSия в течение осени значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной. По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических групп. Группировка насчитывает около 80 тысяч военных, 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.