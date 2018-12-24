Минприроды призвало срочно конфисковать животных из зверинца в Покровске

Министерство экологии и природных ресурсов призвало суд срочно рассмотреть вопрос конфискации животных из зверинца в Покровске, где они содержатся в неудовлетворительных условиях.

Об этом сообщил министр Остап Семерак в фейсбуке.

В частном приюте цирковых животных в Покровске находятся в том числе 11 медведей и 6 львов. Волонтеры и зоозащитники обвинили его владельца Игоря Падалко в жестоком обращении с животными, и в дело вмешались власти.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць недавно заявил, что Киевский зоопарк согласился принять львов и медведей из Покровска.

Процедура конфискации должна была начаться на следующей неделе, но в воскресенье, 23 декабря, зоозащитница Наталья Вишневская заявила в фейсбуке, что конфискация отменена из-за замены следователя. По ее информации, он хочет провести новую проверку зверинца Падалко "с целью отбелить этого урода".

Она также пожаловалась, что чиновники предлагают дождаться решения суда, игнорируя страдания зверей.

"Животные сидят в собственных фекалиях и моче. Медведи, среди которых есть маленький медвежонок, не могут выпрямиться в полный рост в клетках. Есть слепые и беременные животные. И нам теперь предлагают подождать суда? Эти животные тоже должны подождать решения суда в таких условиях", - возмутилась она.

Заместитель министра экологии Василий Полуйко в ответ заявил, что государство, и в особенности Минприроды, ничего не может поделать без решения суда.

"По-человечески осуждаю всех, кто берется держать дома диких животных, но государство - не рейдер. Мы не можем просто приехать и забрать", - написал замминистра в фейсбуке.

В свою очередь Семерак написал, что "Минприроды требует срочного рассмотрения судом нашего ходатайства об изъятии зверей из покровского частного зоопарка".

"Звери страдают. Дело затягивается в суде. Так долго быть не может. Обращаюсь ко всем причастным с просьбой прекратить бороться за зверей. Время бороться за их спасение", - заявил министр.