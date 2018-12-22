Экс-президенту Румынии Илиеску предъявили обвинение в преступлениях против человечности

Илиеску был президентом Румынии в 1990-1996 годах, а также 2000-2004 годах.

Экс-президенту Румынии Илиеску предъявили обвинение в преступлениях против человечности
Фото: point.md

Органы юстиции Румынии предъявили бывшему президенту страны Иону Илиеску обвинение в преступлениях против человечности. Обвинения связаны с кровавыми событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года.

Об этом сообщает Немецкая волна.

По заключению прокуратуры Бухареста, поддержанные тогда Илиеску военные меры способствовали насилию после свержения диктатора Николае Чаушеску, в результате которого погибли более 860 человек.

Ныне 88-летний Илиеску при Чаушеску был министром, а затем - главой Фронта национального спасения. До 1996 года, а затем в период с 2000 по 2004 годы Ион Илиеску занимал пост президента Румынии.

Помимо Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых. Войкулеску в интервью румынскому телевидению заявил о своей невиновности и назвал весь судебный процесс актом политической мести.

Ион Илиеску еще в апреле утверждал, что ожидает приговора "с высоко поднятой головой". Процесс против бывшего секретаря ЦК компании Румынии Илиеску был прекращен в 2015 году, но уже в 2016 году возобновлен по решению кассационного суда.


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