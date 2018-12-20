Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"

Президент РФ считает, что аналогов роSSийских систем и вооружений "пока в мире нет".

?Путин похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
Владимир Путин на итоговой пресс-конференции
Фото: стопкадр видео

Президент РоSSии Владимир Путин заявил о преимуществе РФ перед США в создании нового противоракетного оружия.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

"По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что РоSSия получила преимущество. Да, это правда, таких систем и оружий пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет", - заявил Путин.

При этом он отметил, что с точки зрения стратегического баланса роSSийские вооружения "служат элементом сдерживания и уравнивания приоритетов".

"Сейчас делают еще один шаг - выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить как будет развиваться ситуация. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся какие-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем. Мы обеспечиваем свою безопасность", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а все остальные "просто сдохнут".

В марте президент РФ посвятил рассказу о новом роSSийском оружии значительную часть своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты "Сармат", оснащенной системой преодоления противоракетной обороны. РоSSийский президент обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и заявил, что роSSийская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем.


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