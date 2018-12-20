Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации

"Такой шаг даст отпор чрезмерным территориальным претензиям РоSSии".

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Сенат США
Фото: presstv.ir

Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина сенаторов.

Об этом сообщает Би-би-си.

Авторы резолюции, которую подписали 39 членов Сената, считают, что это необходимый ответ на действия РоSSии в Керченском проливе 25 ноября, когда были захвачены три украинских судна с экипажами.

Резолюцию подготовили глава комитета по нацбезопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в сенате Ричард Дурбин. Джонсон также возглавляет подкомитет сената по безопасности в Европе.

"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию РоSSии в Керченском проливе сильным и решительным шагом, - сказал Джонсон. - Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Владимир Путин".

Сенаторы призвали Трампа провести вместе с союзниками мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений" и обеспечить безопасный проход судов через Керченкский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям РоSSии".

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью Би-би-си, что украинские корабли снова попробуют пройти через Керченский пролив. Для этого также будут привлечены международные партнеры, в том числе ОБСЕ и НАТО.

В роSSийском МИДе назвали заявление Турчинова "провокационным" и заявили, что новый проход украинских кораблей через Керченский пролив может "усугубить ситуацию.

25 ноября РоSSия с применением оружия захватила возле Керченского пролива три украинских судна (буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" ) с экипажами (24 человека). Трое моряков получили ранения. 27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных до 25 января 2019 года.

Украина проинформировала об агрессии РФ в Керченском проливе трибунал ООН по морскому праву. Также Украина готовит иск в международный суд ООН.


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