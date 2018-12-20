Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации
"Такой шаг даст отпор чрезмерным территориальным претензиям РоSSии".
Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина сенаторов.
Об этом сообщает Би-би-си.
Авторы резолюции, которую подписали 39 членов Сената, считают, что это необходимый ответ на действия РоSSии в Керченском проливе 25 ноября, когда были захвачены три украинских судна с экипажами.
Резолюцию подготовили глава комитета по нацбезопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в сенате Ричард Дурбин. Джонсон также возглавляет подкомитет сената по безопасности в Европе.
"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию РоSSии в Керченском проливе сильным и решительным шагом, - сказал Джонсон. - Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Владимир Путин".
Сенаторы призвали Трампа провести вместе с союзниками мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений" и обеспечить безопасный проход судов через Керченкский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям РоSSии".
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью Би-би-си, что украинские корабли снова попробуют пройти через Керченский пролив. Для этого также будут привлечены международные партнеры, в том числе ОБСЕ и НАТО.
В роSSийском МИДе назвали заявление Турчинова "провокационным" и заявили, что новый проход украинских кораблей через Керченский пролив может "усугубить ситуацию.
25 ноября РоSSия с применением оружия захватила возле Керченского пролива три украинских судна (буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" ) с экипажами (24 человека). Трое моряков получили ранения. 27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных до 25 января 2019 года.
Украина проинформировала об агрессии РФ в Керченском проливе трибунал ООН по морскому праву. Также Украина готовит иск в международный суд ООН.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.12.2018 11:18