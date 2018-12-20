Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкций

Европейский суд в среду, 19 декабря, аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего премьер-министра Николая Азарова, сбежавшего в РоSSию во время Евромайдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года о внесении изменений в решение 2014 года относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, связанных с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте, который касается господина Николая Яновича Азарова", - говорится в решении суда.

При этом Европейский суд не только отменил решение о санкциях в отношении Азарова, но и обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру его австрийским адвокатам.

"Следует «возместить расходы, как на рассмотрение в первой инстанции, так и нынешнюю апелляцию", - говорится в решении суда.

В комментарии изданию "Politico" защитник Азарова Александер Еггер назвал решение суда "решающим для будущего режима санкций ЕС " и заявил, что его подзащитный также добивается прогресса в суде Киева , а также в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. При этом, адвокат отметил, что из-за опасений относительно своей личной безопасности, Азаров не намерен покидать РоSSию.

Напомним, Совет ЕС добавил Азарова в санкционный список и заморозил его активы в 2014 году. Украина тогда направила в Брюссель обвинения в отношении экс-премьера, который тогда вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем бежал в РоSSию.

Азарова обвиняют в присвоении активов государственных энергетических компаний и получении взяток за назначения на должности.