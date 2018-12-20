США готовятся вывести войска из Сирии

Трамп уже принял решение о "быстром" и "полном" выводе войск

Соединенные Штаты Америки собираются вывести все свои войска из Сирии.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам собеседника, президент США Дональд Трамп уже принял решение о "быстром" и "полном" выводе войск.

О выводе американских войск сообщила также газета The Wall Street Journal.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. Американские военные в основном занимаются подготовкой местных сил обороны для боевых сражений с боевиками Исламского государства.

К настоящему моменту ИГИЛ потерял почти всю территорию своего "халифата" в Ираке и Сирии. По некоторым оценкам, там осталось до 30 тысяч террористов.

Силы США в Ираке насчитывают более 5 тысяч человек.

Напомним, 12 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая армия скоро начнет новую военную операцию в северной Сирии на восточном берегу Евфрата - это зона военного влияния США . Курдские Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе является важным союзником США в борьбе против ИГИЛ.

14 декабря Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор, на котором обсуждалась ситуация в Сирии.