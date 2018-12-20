В тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на Донбассе

Валерий Иванов был одним из тех, кто написал прошение об обмене на украинских пленных.

Осужденный за участие в боевых действиях на Донбассе россиянин Валерий Иванов умер в тюрьме в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщила координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова на своей странице в Фейсбуке.

"РоSSийский наемник Валерий Иванов, осужденный украинским судом на 12 лет заключения, умер в Дрогобычской колонии при непонятных обстоятельствах. Он просил Путина об обмене, но так и не дождался его. РоSSияне не спешат забирать даже его тело", - написала Решетилова.

Иванов приехал в Донбасс из Архангельска (РоSSия) в декабре 2014 года. Украинские военные задержали россиянина возле Станицы Луганской, когда он был в разведке.

Напомним, ранее более 20 граждан РоSSии, отбывающих наказание в украинских тюрьмах, написали письма Путину с просьбой об обмене на украинских пленных и политзаключенных.