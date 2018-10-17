Украина намерена требовать экстрадиции "вице-премьера Крыма" Нахлупина

Украина обвиняет Нахлупина в государственной измене.

Прокуратура Автономной республики Крым потребует у РФ экстрадиции экс-депутата Верховной Рады Крыма Виталия Нахлупина, которого 17 октября задержали в Москве на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы РоSSийской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В. Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", - заявил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

Украина обвиняет Нахлупина по ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена.

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма", - подчеркнул прокурор.

В частности, Нахлупина обвиняют в участии в принятии так называемой Конституции Республики Крым и создании нелегитимного государственного образования "Республика Крым", призывах к участию в "референдуме", который проводился оккупационной администрацией в марте 2014 года. Кроме того, позже он был избран в "Государственный Совет Республики Крым" как член регионального отделения партии "Единая РоSSия".