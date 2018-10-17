За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, один получил ранения

Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

?За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, один получил ранения
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибло, один получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировались также вражеские снайперы.

Под обстрелы попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"На опорные пункты наших войск вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по нашим защитникам вели огонь снайперы", - говорится в утренней сводке

По данным украинской разведки, трое боевиков были уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ - у Гнутово и Лебединского - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, в течение дня вторника роSSийские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное вооружение.


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