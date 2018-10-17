?За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, один получил ранения

Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибло, один получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировались также вражеские снайперы.

Под обстрелы попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"На опорные пункты наших войск вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по нашим защитникам вели огонь снайперы", - говорится в утренней сводке

По данным украинской разведки, трое боевиков были уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ - у Гнутово и Лебединского - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, в течение дня вторника роSSийские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное вооружение.