Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика оставили под стражей

Защитники подозреваемых настаивали на необоснованности указанной меры.

Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика оставили под стражей
Олег Михайлик
Фото: facebook

Коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области рассмотрела 16 октября жалобу адвокатов двух человек, подозреваемых в покушении на убийство общественного активиста Олега Михайлика, и оставила в силе определение суда первой инстанции о содержании подсудимых под стражей на 60 суток без права залога.

Согласно сообщению пресс-службы суда, адвокаты просили пересмотреть решение, согласно которому к гражданам Грузии Лаше Герасину и Манучару Варнишадзе, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), были применены меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога, в качестве альтернативного меры пресечения.

Защитники подозреваемых настаивали на необоснованности указанной меры.

Рассмотрев материалы производства, апелляционный суд подтвердил обоснованность выводов следственного судьи Киевского районного суда г. Одессы об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей без определения залога, в качестве альтернативного пресечения, и отказал защитникам в удовлетворении апелляционных жалоб, оставив постановления следственного судьи без изменений.

По данным следствия, подсудимые, действуя совместно с Торнике Герасином, совершили выстрелы из неустановленного следствием огнестрельного оружия с целью умышленного убийства главы Одесской ячейки партии «Сила людей» Михайлика, причинив ему ранение левого плеча и грудной клетки. Однако довести преступный умысел до конца не смогли из-за своевременной госпитализации пострадавшего в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе стреляли в активиста Олега Михайлика, он попал в больницу в состоянии клинической смерти. Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью пострадавшего.

25 сентября по делу о нападении задержали троих подозреваемых. Все задержанные - грузинской национальности.


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