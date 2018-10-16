Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика оставили под стражей
Защитники подозреваемых настаивали на необоснованности указанной меры.
Коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области рассмотрела 16 октября жалобу адвокатов двух человек, подозреваемых в покушении на убийство общественного активиста Олега Михайлика, и оставила в силе определение суда первой инстанции о содержании подсудимых под стражей на 60 суток без права залога.
Согласно сообщению пресс-службы суда, адвокаты просили пересмотреть решение, согласно которому к гражданам Грузии Лаше Герасину и Манучару Варнишадзе, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), были применены меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога, в качестве альтернативного меры пресечения.
Защитники подозреваемых настаивали на необоснованности указанной меры.
Рассмотрев материалы производства, апелляционный суд подтвердил обоснованность выводов следственного судьи Киевского районного суда г. Одессы об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей без определения залога, в качестве альтернативного пресечения, и отказал защитникам в удовлетворении апелляционных жалоб, оставив постановления следственного судьи без изменений.
По данным следствия, подсудимые, действуя совместно с Торнике Герасином, совершили выстрелы из неустановленного следствием огнестрельного оружия с целью умышленного убийства главы Одесской ячейки партии «Сила людей» Михайлика, причинив ему ранение левого плеча и грудной клетки. Однако довести преступный умысел до конца не смогли из-за своевременной госпитализации пострадавшего в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
Напомним, вечером 22 сентября в Одессе стреляли в активиста Олега Михайлика, он попал в больницу в состоянии клинической смерти. Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью пострадавшего.
25 сентября по делу о нападении задержали троих подозреваемых. Все задержанные - грузинской национальности.
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