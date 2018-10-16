Одного из подозреваемых по делу Гандзюк отпустили под домашний арест

Пересмотреть меру пресечения для Горбунова просили прокурор и защита.

Одного из подозреваемых по делу Гандзюк отпустили под домашний арест
Фото: most.ks.ua

Апелляционный суд Херсонской области отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в нападении на активистку Катерину Гандзюк - Виктора Горбунова, информирует херсонское издание МОСТ.

Согласно сообщению, пересмотреть меру пресечения для Горбунова просил прокурор и защита.

По словам подсудимого, он с первых минут задержания сотрудничал со следствием и рассказал все что знал.

Суд, посовещавшись решил, что ходатайство прокурора следует удовлетворить.

Напомним, что ранее суд отпустил под домашний арест участников покушения на Катю Гандзюк Васяновича и Вишневского.

17 октября суд будет рассматривать меру пресечения одному из организаторов покушения Сергею Торбину.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр.

Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

После нападения Гандзюк перенесла уже 11 операций.


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