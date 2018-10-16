Регламентный комитет обвинил ГПУ в систематическом прослушивании нардепов

В частности, на заседании комитета было представлено соответствующее решение суда с разрешением на прослушивание Вилкула.

Регламентный комитет обвинил ГПУ в систематическом прослушивании нардепов
Фото: Макс Требухов

Правоохранители систематически нарушают право неприкосновенности народных депутатов путем прослушивания мобильного телефона. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что право народных депутатов на неприкосновенность и тайну телефонного общения систематически нарушается правоохранительными органами.

По его словам, на комитете было представлено соответствующее решение суда с разрешением на прослушку народного депутата Вилкула.

"Народным депутатом Вилкулом предоставлена копия постановления Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области о предоставление временного доступа к вещам и документам. В частности, телекоммуникационных услуг абонента Вилкула и постановления Печерского райсуда города Киева относительно бездеятельности должностного лица ГПУ относительно невнесения сведений в ЕРДР после получения заявления Вилкула", - отметил он.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в комитет представление Генеральной прокуратуры Украины на сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и нардепа от данной фракции Дмитрия Колесникова.


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