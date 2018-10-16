Рада не разрешила привлечь Вилкула к уголовной ответственности

Депутаты не поверили доводам Генпрокуратуры.

Рада не разрешила привлечь Вилкула к уголовной ответственности
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада не разрешила привлечь депутата Александра Вилкула к уголовной ответственности.

Представление Генеральной прокуратуры во вторник поддержали только 137 депутатов (БПП - 46, НФ - 36, Самопомощь - 18, Радикальная партия - 9, Батькивщина - 5, внефракционные - 23) при 226 минимально необходимых.

По версии следствия, в 2011-2012 годах Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, выдал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков колгоспов "Катериновский" и имени Горького общей площадью около 21 га для расширения карьера Орджоникидевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.

Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 га сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а потом - землей промышленного назначения. Убытки оцениваются в 5 млн гривен.

"Я обращаюсь к Верховной Раде о снятии депутатской неприкосновенности с Вилкула для завершения досудебного следствия, предъявления подозрения согласно ст.190 и для перехода к судебным заседаниям, в случае доказательства этого дела", — заявил глава ГПУ Луценко, представляя дело.

Вилкул назвал дело сфальсифицированным. Он сказал, что в инкриминируемым ему эпизодам "отсутствует не только состав, но и событие преступления".

Депутат "Оппоблока" также призвал открыть уголовные производства в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры по целому ряду статей, включая превышение должностных полномочий, создание искусственных преград для деятельности народного депутата, а также по факту незаконной прослушки его телефона. В частности, Вилкул рассказал о постановлении суда от октября 2017 года о разрешении прослушки его личного телефона, что нарушает законодательные нормы о статусе народного избранника.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал результаты этого голосования стыдом.

Напомним, ранее профильный Комитет парламента по вопросам регламента принял решение «о законности представления Генпрокурора, но с отдельным выводом о предостережениях в этому представлению», — отмечал и.о. главы Комитета Павел Пинзеник.

Тогда же члены Комитета обращали внимание ГПУ на необходимости провести дополнительные проверки в рамках представления. Но, со слов Пинзеника, Комитет так и не получил от ГПУ дополнительные разъяснения. Также и.о. главы регламентного комитета констатировал факт систематического нарушения норм закона о статусе народного депутата из-за незаконной прослушки парламентариев.

В ходе обсуждения вопроса ряд внефракционных депутатов обратили внимание на факт того, что основная часть депутатов БПП отсутствовала в сессионном зале. А фракция "Самопомощь" потребовала проголосовать за недоверие генпрокурору из-за подготовки представлений без должной доказательной базы.

"Какой генпрокурор — такие и представления!", — выступал нардеп Егор Соболев.

Отметим, что представление Луценко в отношении Вилкула внесено повторно, первый раз генпрокурор сделал это 25 мая, но 19 июня Комитет Верховной Рады по вопросам регламента вернул спикеру ВР Андрею Парубию представление, так как счел, что нардеп не смог получить для ознакомления сам документ и дополнительные материалы к нему.

Позже глава ВР Андрей Парубий заявлял, что нардепы, в отношении которых в Раду поступают представления из Генпрокуратуры, выработали целую методику: они не ходят на работу, чтобы не получать копии представлений, а затем говорить, что не были с ними ознакомлены.



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