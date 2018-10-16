Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали тяжелое вооружение боевиков в Перевальске и Бугаевке

"Грады", танки и артиллерийские системы размещены с нарушением линий отвода вооружения.

ПророSSийские боевики не допустили наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу в четырех населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15 октября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах Заиченко, Саханка, Новоазовск и Леоново", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе в районе Донецкого аэропорта и Новоласпы беспилотники ОБСЕ подвергались глушению средствами РЭБ пророSSийских вооруженных формирований.

Миссия ОБСЕ также зафиксировала значительное количество танков, артиллерийских систем и другого вооружение за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода вооружения.

В Перевальске зафиксированы:

- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» - 1 единица;

- танки Т-64 - 3 единицы;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» - 3 единицы;

- 120 мм самоходный миномет 2С9 «Нона-С» - 1 единица;

- БМП-1 - 46 единиц;

- БМП-2 - 8 единиц;

- ЗРК 9К35 «Стрела-10» - 5 единиц;

В Бугаевке:

- танки Т-64 - 16 единиц;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» - 13 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 14 единиц;

- 100 мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» - 6 единиц;

В Кадиевке:

- 152 мм прицепные гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» - 5 единиц, которые двигались в составе колонны за грузовиками военного типа; в составе этой же колонны зафиксирован грузовик с установкой ЗУ-23-2.

Напомним, 15 октября на Донбассе было зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков, в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.