Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черном морях

Порошенко ввел в действие решение СНБО.

Президент Петр Порошенко 12 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.

Об этом говорится указе №320/2018.

Большое количество пунктов этого указа засекречено, а в открытой части говорится, например, о создании рабочей ситуативной группы по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе; утверждении стратегии информационной реинтеграции АР Крым; подготовке законопроектов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины; утверждении целевой программы по созданию информационной системы, которая бы освещала обстановку в акватории морей и бассейнах Днепра и Дуная.

Украина также намерена определить координаты серединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая будет считаться линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и роSSийскими внутренним водами.

Указ также предусматривает развитие способностей морских портов Украины в Азовском море, в том числе работы по дноуглублению.

В тексте документа подчеркивается факт злоупотребления со стороны РФ положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе, факт создания Россией наступательной военной группировки вблизи границ Украины и активизации деятельности роSSийских спецслужб против Украины.

Кроме того, отмечается факт незаконной хозяйственной деятельности роSSийской стороны по разведке и добыче полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Украины, в том числе на шельфах Черного и Азовского морей, браконьерский вылов морепродуктов в территориальном море и в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Заседание СНБО, на котором были приняты эти решения, состоялось 6 сентября.