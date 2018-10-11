Наемник боевиков сдался украинской полиции в Бахмуте

34-летний мужчина "работал" водителем взвода саперов в Горловке.

Наемник боевиков сдался украинской полиции в Бахмуте
Фото: Евгений Швец

Водитель саперной группы боевиков сдался полиции в Бахмуте. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

34-летний житель Горловки рассказал правоохранителям, что сотрудничал с боевиками с 2016 года. Он проходил обучение несколько месяцев, затем получил автомат и экипировку и был назначен на "должность" водителя взвода саперов. Мужчина обслуживал боевую машину и доставлял боевиков на передовые позиции в окрестностях Горловки. По его словам, военные "Уралы" были доставлены на Донбасс из РоSSии.

Саперы, с которыми соотрудничал украинец, минировали лесопосадки и поля с зерном на передовой.По словам экс-наемника, в составе его подразделения было около десятка боевиков, которые служили с 2014 года, остальной личный состав постоянно менялся из-за "текучки".

Сам наемник тоже покинул ряды боевиков и поехал в РФ, где сменил несколько мест работы, но потом решил начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине. На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск террористической организации "ДНР".

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе незаконных вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, сегодня суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего инспектора отдела документирования полка милиции "Беркут" Андрея Мирутенко за передачу боевикам "ДНР" информации о прибытии министра внутренних дел Арсена Авакова и президента Петра Порошенко на Донбасс в июле 2014 года.


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