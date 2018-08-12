РоSSийские оккупанты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы

«Хлебное перемирие» на Донбассе, объявленное с 1 июля в связи с началом уборочной страды, используется контролирующей оккупированные районы региона стороной для поставок подразделениям боевиков значительных объемов вооружения и боеприпасов с территории РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Наблюдатели СММ вынуждены признать, что, пользуясь так называемым «перемирием», оккупационные войска не только безнаказанно строят опорные пункты в «серых» зонах, но и доставляют на оккупированные территории новые поезда и грузовики с оружием и боеприпасами», — говорится в информации СЦКК, опубликованной в пятницу на странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил в соцсети «Фейсбук».

Так, отмечается в информации, вечером 7 августа БПЛА СММ обнаружил колонны грузовиков, которые въезжали на территорию Украины через неконтролируемый участок границы с РФ.

«В частности, 12 грузовиков «КамАЗ-4310» с тентованными грузовыми отсеками, пересекая границу, двигались на запад в 62 километрах от Донецка. Этой же ночью в 59 км на восток от Луганска выявлено колонну из 15 грузовиков военного типа и 6 БРДМ. Другую колонну в составе внедорожника, 6 «КамАЗов» под тентом и одного с кунгом, которые также следовали в западном направлении, замечено вблизи госграницы около полуночи», — сообщили в СЦКК.

Передвижение автоколонн осуществлялось по грунтовым дорогам в районе, где нет никаких погранично-пропускных пунктов.

«Учитывая, что грузовики такого типа в вооруженных формированиях используются преимущественно для перевозки боеприпасов и технического имущества, а грузоподъемность того же «КамАЗ-4310″ составляет 7 тонн, только этими выявленными колоннами за считанные часы подразделениям оккупантов были доставлены более 200 тонн смертельного груза», — подсчитали в СЦКК.

В информации также отмечается, что помимо поставок значительного количества боеприпасов, «вооруженные формирования РФ продолжают наращивать количество вооружений и личного состава вблизи линии разграничения».

«Так, только 6 августа за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил 35 танков Т-72 вблизи поселка Терновое и 10 танков Т-72 у поселка Покровка, Донецкой области. В тот же день в указанном районе наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили развертывание вооруженными формированиями РФ радиолокационной станции и огневых средств противовоздушной обороны», — сказано в сообщении украинской стороны СЦКК.

Источник: Интерфакс-Украина


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