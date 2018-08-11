Спикеру МИД фюрера РФ Захаровой присвоили звание почетной гражданки сербского города

На открытии фестиваля трубачей говорили о сербско-роSSийской дружбе.

Посол РоSSии в Сербии Александр Чепурин открыл фестиваль в городке Гуча, что в центральной части страны.

Впервые за 58 лет существования этого фестиваля трубачей его открывал иностранец. В ходе торжеств роSSийский посол говорил о сербско-роSSийской дружбе, передает Радио Свобода.

"И, очевидно, для углубления этой дружбы еще одному гостю фестиваля - спикеру Министерства иностранных дел РоSSии Марии Захаровой присвоено звание почетного гражданина Гучи", - говорится в сообщении.

Напомним, Сербия не присоединилась к другим странам региона и отказалась высылать роSSийских дипломатов из-за отравления в Британии роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.


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