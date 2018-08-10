Премьер-министр фюрера РФ назвал новые санкции США объявлением экономической войны

Дальнейшее усиление санкций против РоSSии можно будет расценить как объявление экономической войны.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Лента.ру.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил он.

«Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать РоSSию из числа мощных конкурентов на международном поле», — добавил Медведев.

8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против РоSSии, обвинив Москву в использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан. Позднее она пояснила, что Вашингтон надеется на улучшение роSSийско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций.

Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в РоSSию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций, который может быть введен с отсрочкой на три месяца, предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США , а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

Помимо этого, 3 августа в сенат Конгресса был внесен документ под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».

Данным актом предлагается обновить так называемый кремлевский список Минфина США и начать искать по всему миру активы и деньги президента РоSSии Владимира Путина. Помимо этого, подразумевается наложение запрета на операции в США , а также заморозку активов семи роSSийских банковских структур, которые уже находятся под ограничениями.

Кроме того, американские сенаторы предлагают властям страны рассмотреть вопрос о признании РоSSии государством, спонсирующим терроризм.