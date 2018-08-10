Премьер-министр фюрера РФ назвал новые санкции США объявлением экономической войны
Дальнейшее усиление санкций против РоSSии можно будет расценить как объявление экономической войны.
Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает
«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил он.
«Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать РоSSию из числа мощных конкурентов на международном поле», — добавил Медведев.
8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против РоSSии, обвинив Москву в использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан. Позднее она пояснила, что Вашингтон надеется на улучшение роSSийско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций.
Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в РоSSию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций, который может быть введен с отсрочкой на три месяца, предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.
Помимо этого, 3 августа в сенат Конгресса был внесен документ под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».
Данным актом предлагается обновить так называемый кремлевский список Минфина США и начать искать по всему миру активы и деньги президента РоSSии Владимира Путина. Помимо этого, подразумевается наложение запрета на операции в США, а также заморозку активов семи роSSийских банковских структур, которые уже находятся под ограничениями.
Кроме того, американские сенаторы предлагают властям страны рассмотреть вопрос о признании РоSSии государством, спонсирующим терроризм.
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Политика
10.08.2018 16:41