Порошенко о "Северном потоке": это "троянский конь" Кремля против европейской энергобезопасности

Президент призвал ЕС "как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар".

Президент Петр Порошенко считает, что роSSийский газопровод "Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, геополитической безопасности.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", - подчеркнул Порошенко.

Президент Украины призвал европейских партнеров "как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность".

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год от транзита роSSийского газа.

В мае президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с Ангелой Меркель заявил, что РоSSия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию "Северный поток-2". Тогда он говорил, что поставки будут продолжены, если они будут "экономически обоснованы для участников экономической деятельности".

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Путин снова пообещал сохранить транзит газа через Украину в случае строительства газопровода.