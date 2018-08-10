Порошенко подготовил поправки в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО

"Возможность собрать 300 голосов за решение есть".

Президент Петр Порошенко подготовил поправки в Конституцию относительно вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс. Он намерен подать их на рассмотрение парламента с началом осенней сессии Верховной Рады.

Об этом украинский президент сообщил в Twitter .

"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и в НАТО давно назрели. Мной подготовлены поправки к Основному Закону, которые подам на рассмотрение Украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал Порошенко.

Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд Українського парламенту з початком нового політичного сезону. pic.twitter.com/icU3oihhz3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 августа 2018 г.

Глава государства добавил, что возможность собрать 300 голосов народных депутатов для принятия соответствующих поправок в Конституцию существует.

"Возможность собрать 300 голосов за решение есть. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины. Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных принципов для временного пребывания роSSийского флота на нашей территории", - отметил Порошенко.

Напомним, в марте Президент Петр Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.