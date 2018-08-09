НАПК направило в суд еще три протокола на сотрудников МВД, не вовремя подавших декларации

К ответственности привлекут и тех, кто не подал декларацию, и тех, кто не сообщил о нарушении сроков отчетности.

НАПК направило в суд еще три протокола на сотрудников МВД, не вовремя подавших декларации
Фото: liga.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции требует от министра внутренних дел Арсена Авакова провести служебное расследование нарушений при подаче электронных деклараций сотрудниками Министерства внутренних дел.

Соответствующее предписание опубликовано на сайте агентства.

В ходе проверки было установлено, что ответственные должностные лица МВД не сообщили НАПК о 30 случаях неподачи или несвоевременной подачи деклараций сотрудниками министерства. Кроме того, министерство не обеспечило условий, в которых сотрудники могли бы сообщать о выявленных правонарушениях через сайт МВД.

НАПК требует устранить нарушения и провести служебное расследование с последующим наказанием виновных.

По результатам плановых проверок в суд направлены 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

В конце июля НАПК направило в суд 7 протоколов о коррупционных правонарушениях в МВД: трое должностных лиц МВД несвоевременно сообщили о получении крупных доходов.

Напомним, в начале июня Национальное агентство по предотвращению коррупции требовало от директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника провести служебное расследование конфликта интересов у детективов НАБУ.


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