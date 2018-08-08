РоSSийские власти готовы допустить смерть Сенцова "в назидание другим заключенным", - адвокат

Украинский политузник Кремля голодает 87-е сутки.

РоSSийские власти готовы допустить смерть Сенцова "в назидание другим заключенным", - адвокат
Фото: LB.ua

РоSSийские власти готовы допустить смерть украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в колонии города Лабытнанги в РФ, от голода "в назидание другим заключенным".

Такую информацию адвокат Сенцова Дмитрий Динзе получил от неназванных дипломатов. "Я конечно не любитель слухов, мне больше факты интересны, а лучше оформленные, но здесь другая ситуация. По информации от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, по типу ПУСТЬ ПОМИРАЕТ В НАЗИДАНИЕ ДРУГИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать", - написал Динзе в фейсбуке.

Ранее во вторник адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что состояние здоровья Олега Сенцова, который уже 87-е сутки голодает в колонии города Лабытнанги в РоSSии, ухудшилось. РоSSийские тюремщики заявили, что что 6 августа проводилось очередное лабораторное обследование Сенцова, состояние его здоровья удовлетворительное.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
В ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИВ ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Глава службы по делам детей, допустившая смерть 3-летнего ребенка, получила условный срокГлава службы по делам детей, допустившая смерть 3-летнего ребенка, получила условный срок
Состояние Сенцова ухудшилось, но от госпитализации он отказываетсяСостояние Сенцова ухудшилось, но от госпитализации он отказывается
Подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова отказались от бесплатных адвокатовПодозреваемые по делу об убийстве Вороненкова отказались от бесплатных адвокатов
Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко
Власти Венесуэлы заявили о покушении на президента Мадуро с помощью дроновВласти Венесуэлы заявили о покушении на президента Мадуро с помощью дронов
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
Наев: Все военные должности в "Л/ДНР" занимают роSSийские офицерыНаев: Все военные должности в "Л/ДНР" занимают роSSийские офицеры
Власти Москвы запретили акцию в поддержку СенцоваВласти Москвы запретили акцию в поддержку Сенцова
Адвокаты Януковича снова сорвали дебатыАдвокаты Януковича снова сорвали дебаты
РоSSийские тюремщики не пустили к Сенцову священникаРоSSийские тюремщики не пустили к Сенцову священника
Последние новости
Подгружаем последние новости