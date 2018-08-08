РоSSийские власти готовы допустить смерть Сенцова "в назидание другим заключенным", - адвокат
Украинский политузник Кремля голодает 87-е сутки.
РоSSийские власти готовы допустить смерть украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в колонии города Лабытнанги в РФ, от голода "в назидание другим заключенным".
Такую информацию адвокат Сенцова Дмитрий Динзе получил от неназванных дипломатов. "Я конечно не любитель слухов, мне больше факты интересны, а лучше оформленные, но здесь другая ситуация. По информации от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, по типу ПУСТЬ ПОМИРАЕТ В НАЗИДАНИЕ ДРУГИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать", - написал Динзе в фейсбуке.
Ранее во вторник адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что состояние здоровья Олега Сенцова, который уже 87-е сутки голодает в колонии города Лабытнанги в РоSSии, ухудшилось. РоSSийские тюремщики заявили, что что 6 августа проводилось очередное лабораторное обследование Сенцова, состояние его здоровья удовлетворительное.
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Политика
08.08.2018 05:55