Главреду "РИА Новости Украина" сократили срок ареста на пять дней

Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты.

Главреду "РИА Новости Украина" сократили срок ареста на пять дней
Фото: RuNews24

Апелляционный суд Херсонской области в понедельник, 6 августа, сократил срок содержания под стражей для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В июле Херсонский городской суд принял решение продлить арест до 13 сентября, но апелляционная инстанция частично удовлетворила ходатайства защитников Вышинского и сократила его до 8 сентября.

Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский в фейсбуке.

Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма".

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

6 июля Вышинского сообщили второе подозрение по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), так как во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.

Вышинский, имея украинский паспорт, получил также роSSийское гражданство.

Сейчас он находится под стражей в Херсоне.


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