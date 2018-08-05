На пункте пропуска "Майорск" прострелили модуль пункта оказания помощи, - ГосЧС
В модуле находились 3 сотрудника ГосЧС и 5 гражданских.
На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорск" в Донецкой области пулей поврежден надувной модуль пункта оказания помощи.
Об этом информирует пресс-центр ГосЧС.
Согласно сообщению, воздушный баллон надувного модуля, в котором расположен пункт оказания помощи населению на КПВВ "Майорск", был разрушен ночью 4 августа.
"В этот момент в нем находились 3 сотрудника ГосЧС, которые несут круглосуточное дежурство, и 5 гражданских лиц, в т.ч. ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждение имеет сквозной характер, предварительно, в результате попадания пули. В настоящее время повреждения устранено.
Как сообщалось, в июне оккупанты из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Майорск". Пуля попала в автомобиль с пограничниками. Никто из военнослужащих не пострадал. В это время гражданских лиц на контрольном пункте не было, личный состав находился в блиндажах.
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