Политзаключенный Костенко вернется в Украину в начале следующей недели

Крымчанина выпустили из роSSийской тюрьмы 3 августа.

Политзаключенный Костенко вернется в Украину в начале следующей недели
Александр Костенко
Фото: krymr.com

Осужденный в РоSSии крымский активист Евромайдана Александр Костенко, который вышел на свободу 3 августа, вернется в Украину в начале следующей недели. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная президента в минской гуманитарной группе ТКГ Ирина Геращенко.

"Планируется, что они (Александр вместе с консулом Геннадием Брескаленко, - ред.) поздно ночью прибудут в украинское посольство (в Москве, - ред.). А уже в понедельник-вторник ждем Александра в Киеве", - пишет она.

По словам Геращенко, она уже пообщалась по телефону с Костенко.

"У него, кстати, замечательный украинский язык, говорит, что вдыхает первые глотки на свободе, а вот на свободе почувствует себя только дома, в Украине", - отмечает она.

Осужденный к тюремному заключению Костенко отбывал наказание в колонии общего режима роSSийского города Кирово-Чепецк в Кировской области.

По версии роSSийского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного РоSSии Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение – "оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".


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